Beve la sua urina da cinque anni: “Mai stato così in forma, è un toccasana

Dave Murphy, 54 anni (portati alla grande), da cinque anni beve abitualmente la propria urina. Sostiene che l’abbia aiutato a perdere molto peso e a sentirsi sempre in ottima forma.L’uomo, padre di due figli ormai grandi, vive a Basildon, Essex, e segue una dieta dove pompelmi, patate e urina la fanno da padroni. Dice che tale regime alimentare così particolare l’abbia persino guarito dall’asma di cui soffriva sin da piccolo.

Il tabloid Mirror, sempre pronto a rilanciare con grande evidenza notizie di questo tipo, racconta che Murphy non solo beve la sua urina, ma la utilizza anche per idratare il viso e per lavarsi.