Quello appena conclusosi è stato un anno veramente impegnativo per la Polizia Ferroviaria del Piemonte e Valle d’Aosta che ha visto i propri Agenti costantemente impiegati in attività di vigilanza e controllo a 360 gradi, concretizzatesi sia negli ordinari servizi istituzionali che in quelli di carattere straordinario, organizzati di iniziativa o su specifici input a livello centrale, diramati dal Servizio Polizia Ferroviaria di Roma.

I dispositivi di monitoraggio e controllo hanno interessato le stazioni di entrambe le regioni, sia le principali che quelle prive di presidi permanenti, attraverso l’invio mirato sul posto di operatori, e sono stati estesi anche a bordo treno con l’impiego del personale dedicato alle scorte treno.

I risultati conseguiti parlano da soli: durante tutto il 2016, gli operatori del Compartimento hanno proceduto a controllare ed identificare complessivamente n.96.956 persone di cui n. 32.977 straniere, con un incremento del dato, rispetto al 2015, del 4,31 %; le persone arrestate sono state n. 69 mentre quelle indagate a piede libero ammontano a n.1019.

Nell’espletamento dei servizi specifici sopra accennati, sono stati accompagnati presso le Questure n. 972 fermati, con un aumento del 72 % rispetto all’anno precedente e sequestrate n. 46 armi, di cui n.32 da taglio.

L’impiego del personale del Compartimento di Polizia Ferroviaria per il Piemonte e la Valle d’Aosta si è altresì articolato, sempre nel corso di tutto il 2016, negli oltre 13.000 servizi di vigilanza nelle stazioni F.S. con pattuglie in uniforme appiedate o a bordo del mezzo elettrico Polfer, nei n.1.100 servizi antiborseggio in abiti civili, effettuati sia negli scali ferroviari che a bordo treno, nonché in numerosi servizi preventivi di bonifica negli scali torinesi, realizzati anche con l’ausilio del Reparto Mobile, del Reparto Prevenzione Crimine Piemonte e di Unità Cinofile della Questura di Torino. Lo stesso personale specialistico, ha fornito collaborazione in occasione di controlli straordinari a viaggiatori e bagagli scaturiti dagli allertamenti anti terrorismo che hanno contraddistinto svariati periodi dell’anno appena conclusosi. Non di meno efficace si è evidenziata la presenza e collaborazione di militari dell’Esercito che ormai da oltre sei mesi a questa parte affiancano gli Agenti della Polfer nel disimpegno dei quotidiani servizi di vigilanza e monitoraggio nella stazioni di Porta Nuova e Porta Susa. Sempre in tale contesto, particolare attenzione è stata rivolta alla sicurezza del personale FS e dei viaggiatori a bordo treno, assicurando, la scorta con operatori esperti su n. 13.303 convogli ferroviari.