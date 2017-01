Polizia di Stato nella provincia di Ravenna ha affrontato nel 2016 diverse problematiche per garantire la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica perseguendo l’obiettivo di aumentare il senso di sicurezza dei cittadini.

Il territorio della provincia di Ravenna, rileva per sua caratteristica morfologica e presenza di siti di interesse storico-culturale un considerevole afflusso di turisti nel corso dell’intero anno che si intensifica nel periodo estivo, determinando uno sforzo notevole per la Polizia di Stato e l’intero apparato della sicurezza, nel garantire il mantenimento dell’ordine e sicurezza pubblica.

Gli indicatori statistici hanno evidenziato nella criticità dei reati contro il patrimonio uno dei punti caldi di maggior rilievo, al cui contrasto sono state indirizzate molte risorse di uomini e mezzi, elaborando uno studio del fenomeno sul territorio per poi indirizzare i servizi esterni, quali posti di blocco, nelle zone di maggiore necessità. Ne è derivato un considerevole aumento del dato relativo alle identificazioni di persone, più 15,6%, e controllo dei veicoli, più 25,6%, con il riscontro di un corrispondente decremento della delittuosità, meno 22,5%, rispetto al 2015.

La maggiore presenza sul territorio è stata attuata con le Volanti ed i servizi straordinari, ottenendo il risultato di una visibilità che, oltre ad essere percepita ed apprezzata dalla popolazione, si è rivelata utile sia come elemento deterrente che nell’attività di contrasto al crimine.

In tal senso hanno agito le varie componenti della Polizia di Stato agendo sinergicamente con il personale della Squadra Mobile e della Digos.

Sul versante delle attività di repressione dei reati commessi, molte sono state le operazioni di polizia giudiziaria concluse dalla Squadra Mobile. Nel corso dell’anno sono stati sequestrati 44 kg di sostanza stupefacente di vario genere ed arrestate 34 persone per attività di spaccio, sono stati individuati ed arrestati 21 catturandi destinatari di misure custodiali che si erano resi irreperibili, ma l’attenzione è stata rivolta anche al contrasto ai furti in abitazione, che vede il 2016 chiudersi con la diminuzione di 963 fatti, pari al 32% in meno, rispetto all’anno precedente.

La DIGOS, da sempre in primissima linea nell’attività info-investigativa, ha saputo interpretare quei segnali quasi impercettibili circa l’operato di quei soggetti legati ad organizzazioni terroristiche afferenti al DAESH, individuandoli e neutralizzandone l’attività.