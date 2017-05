Bimba di 3 anni dopo la varicella smette di camminare: l’appello della mamma (FOTO)

Ci sono delle storie davvero particolari, che fanno capire quanto la salute dei nostri figli sia preziosa e che spesso basta così poco perché si trasformi in tragedia anche un piccolo segnale di malattia.

E’ la storia di Claire Marriott, mamma di Lottie, 4 anni, che ha voluto raccontare il terribile momento che lei e la sua famiglia hanno vissuto l’anno scorso a causa di una diagnosi inaspettata.

Claire dice che si trovavano in Galles in vacanza quando ha notato che qualcosa non andava in Lottie: “Avevamo fatto tardi la notte precedente, quindi ho pensato che fosse solo stanca quando non voleva mangiare, si lagnava e non parlava correttamente.