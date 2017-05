mba di 11 anni si sente male in classe. Ricoverata, i medici scoprono una cosa agghiacciante

Ingerisce delle pastiglie di medicinali a scuola, le maestre si accorgono che sta male, chiamano subito l’ambulanza e le salvano la vita: ricovero al Ca’ Foncello di Treviso e lavanda gastrica. Non è accaduto in un Liceo, ma in una scuola elementare di Mogliano, in provincia di Venezia, e la protagonista è una bambina di soli 11 anni.

I primi riscontri aprono uno scenario agghiacciante: la ragazzina avrebbe tentato di togliersi la vita. Fortunatamente la piccola è stata soccorsa e ora sta bene, ma restano da capire i motivi di un gesto tanto disperato, ancor più se associato alla giovane età della protagonista. Sul caso stanno indagando i Carabinieri.

