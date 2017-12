Bimbo di 5 anni cade dalla finestra: morto dopo un volo di oltre 15 metri

Sarebbe caduto dalla finestra del salone dell’appartamento al quinto piano di uno stabile in via Padre Romualdo Formato, nel quartiere Spinaceto a Roma

E’ successo nel pomeriggio di mercoledì 20 Dicembre.

Era a casa con il suo papà il bimbo di 5 anni è morto mercoledì 20 dicembre intorno alle 16 dopo una terribile caduta dal quinto piano

L’altezza sarebbe stata quantificata in circa quindici metri. Difficilissimo per chiunque, uscire indenni da una simile caduta, per non parlare di un bambino così piccolo.

Secondo quanto si apprende, la tragedia sarebbe frutto di un incidente.

Il bambino, secondo quanto riportano i media locali era in casa con il padre quando è caduto dalla finestra del salone dell’appartamento.

Sul posto per i rilievi i Carabinieri del Nucleo investigativo di Frascati e i Carabinieri della compagnia di Pomezia.

Inutili i soccorsi. Il bambino, dopo diversi tentativi di rianimazione praticati dal personale medico, i sanitari hanno constatato il decesso del piccolo.

I Carabinieri della compagnia di Pomezia e della stazione di Tor de’ Cenci, dopo aver raccolto le prime testimonianze del caso e ascoltato parenti e residenti, hanno iniziato le indagini coaudivate dal Nucleo Investigativo dei Carabineri di Frascati.