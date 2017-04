Usa, bimbo di 5 anni muore schiacciato contro il muro dalla pedana rotante di un ristorante panoramico

Un bambino di 5 anni è morto nel ristorante “Dial Sun” di Atlanta. Il locale al 72esimo piano dell’hotel Westin Peachtree Plaza è dotato di una pedana rotante che regala una vista panoramica sulla città. Ma proprio quella pedana si è trasformata in una trappola mortale per il piccolo Charlie Holt che, lo scorso venerdì, è rimasto incastrato senza riuscire a salvarsi.

La Cnn ha spiegato che il bambino stava provando ad infilarsi in una fessura di circa quindici centimetri. Ma la pedana, intanto, ruotava e la testa di Charlie è rimasta bloccata tra un tavolo e un muro. «Un bambino così piccolo non sa come comportarsi in momenti del genere. Il suo corpicino è stato schiacciato», ha detto il sergente Warren Pickard.

Secondo la Wsbtv, rete locale, la giovane vittima è sfuggita agli occhi dei genitori nel brevissimo tempo in cui si è consumata la tragedia. Appena alcuni impiegati hanno visto cosa stava accadendo sono intervenuti senza, però, riuscire ad estrarre il piccolo prima che il sistema automatico rilevasse il blocco fermando il pavimento. Charlie è morto poco dopo l’arrivo in ospedale a causa delle gravi ferite riportate alla testa. Il ristorante è rimasto chiuso in segno di lutto durante il week-end di Pasqua.

messaggero