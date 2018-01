Ancona, bimbo di 5 anni trovato morto in casa: il padre portato in caserma

Cupramontana (Ancona) – Un bimbo di 5 anni è stato trovato morto in casa e secondo le prime informazioni circolate sarebbe stato assassinato dal papà che ora si trova in una caserma dei Carabinieri

Il papà, disoccupato ed è in cura per problemi psichiatrici è un 24enne macedone e viveva insieme alla madre, ricoverata in stato di shock

La prima telefonata ai soccorsi è arrivata nel tardo pomeriggio alla Croce verde del paese. Insieme alle ambulanze e ai paramedici sul posto sono arrivati i carabinieri che hanno trovato il bimbo esanime a terra.

Inutile ogni tentativo rianimarlo durati più di 40 minuti.

Il bambino, secondo la ricostruzione sarebbe stato strangolato a mani nude.

La madre, che è in attesa di un altro figlio, è stata trasportata d’urgenza all’ospedale Urbani di Jesi.

Sequestrata l’auto del padre – Oltre che nella casa dove è stato trovato il cadavere, si stanno eseguendo rilievi anche sull’auto del 24enne macedone.

La vettura è stata sequestrata dai militari per raccogliere eventuali elementi utili a ricostruire una vicenda ancora avvolta nel mistero.

Gli inquirenti sospettano che il piccolo sia stato strangolato e ucciso proprio nell’auto.

Poi il suo corpo sarebbe stato portato in casa, da dove è partita la telefonata ai soccorsi.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Fabriano.