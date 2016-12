Cava de’ Tirreni. Non è riuscita a sconfiggere lo stato depressivo che l’attanagliava da tempo e stamattina si è impiccata nella sua camera da letto. A scoprire il cadavere di Angela G., 41enne, residente nella frazione di Santa Lucia, è stato suo figlio di dieci anni che intorno alle 8 è entrato nella stanza dei suoi genitori per chiedere alla madre di accompagnarlo a scuola. Il marito era uscito di casa poco prima per recarsi al lavoro. Sul luogo della tragedia gli agenti del commissariato di polizia, diretto dal vicequestore Marzia Morricone, che hanno eseguito i primi rilievi. Secondo le prime ricostruzioni, sembra che la donna avesse legato una corda ad una trave di legno del tetto. Angela, figli di genitori cavesi, ha vissuto con i suoi in America dove è rimasta una sua sorella. Sembra che non avesse superato il trauma del suo rientro in Italia.

Il Mattino