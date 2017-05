Succede anche questo durante il GP di Spagna: un bimbo che sta assistendo alla gara – evidentemente super-Ferrarista – prende malissimo l’uscita di pista di Kimi Raikkonen al primo minuto di corsa.

Le telecamere indugiano su di lui anche quando Vettel riesce a tenere dietro Bottas al 25° giro.

La vicenda non passa certo inosservata: ed ecco che il bimbo viene invitato all’interno del box della Ferrari per conoscere il suo idolo, Kimi Raikkonen. Davvero uan giornata che non dimenticherà facilmente.

fonte: eurosport