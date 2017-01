Bimbo scivolta in cucina, rompe un piatto e un coccio gli taglia la gola

Tragedia a Putignano, nel barese. Un bimbo di appena tre anni è morto dopo essersi reciso la carotide con un frammento di un piatto.

Secondo le prime ricostruzioni, pare che il bimbo – seduto a tavola con i genitori per la cena – sia caduto tenendo in mano un piatto. Nell’impatto, l’oggetto è andato in frantumi e un coccio avrebbe tagliato la gola del piccolo.

I genitori lo hanno portato subito all’ospedale di Putignano “Santa Maria degli Angeli”, poi il piccolo è stato trasportato d’urgenza al Giovanni XXIII. Inutili però i tentativi dei medici di salvarlo. La notizia su BariToday

today