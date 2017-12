Dimenticano un bimbo sullo scuolabus: ritrovato cinque ore dopo al deposito

Il bambino è rimasto a bordo fino a quando l’autista non ha ripreso servizio.

E’ successo a Castelletto Ticino. Il Comune ha presentato un esposto ai carabinieri

Solo. Sullo Scuolabus. Per cinque ore.

E’ successo la settimana scorsa, ne siamo venuti a conoscenza solo oggi.

Il bus è una delle tre linee che a Castelletto Ticino, in provincia di Novara, garantiscono il trasporto di bimbi e ragazzi nelle fasce orarie scolastiche.

Il bimbo si sarebbe addormentato all’ultima fermata e quindi rimasto sul mezzo.

Ma non si sarebbe accorto di lui l’accompagnatrice dovrebbe avere la responsabilità di portare i bambini alla scuola dell’infanzia.

Il bambino ha quindi trascorso quasi 5 ore sul mezzo fino a quando l’autista, nel momento in cui lo scuolabus è stato ripreso per un nuovo servizio, lo ha notato.

Subito portato a scuola, il bambino era fortunatamente in buone condizioni.

Il Comune ha presentato un esposto ai carabinieri.

“I servizi di trasporto e di assistenza ai minori sono entrambi esternalizzati, il primo a una compagnia di automezzi, il secondo a una cooperativa” riporta La Stampa –

“Immediatamente è scattata tutta la procedura per verificare come sia potuto accadere un fatto così grave e accertare che il bambino non abbia subito alcun tipo di disagio“