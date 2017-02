Un blitz in pieno pomeriggio in un appartamento nel centro storico di Perugia che ha consentito di trovare banconote in euro false, sequestrare marijuana e catturare un albanese ritenuto “pericoloso” su cui gravava un ordine di espulsione, emesso dall’Autorità giudiziaria, dal territorio nazionale: questi i risultati di un’operazione di polizia giudiziaria eseguita dai carabinieri della stazione Fortebraccio della compagnia di Perugia che per diversi giorni hanno monitorato il rione perugino di Porta Pesa a seguito di alcuni movimenti sospetti segnalati dai residenti. Ieri pomeriggio dopo aver fatto accesso nell’appartamento in via Bella i militari si sono trovati di fronte due albanesi: un trentenne sconosciuto alle forze di polizia che però era in possesso di 150 euro, in banconote da 50, palesemente false e un ventottenne invece conosciuto negli ambienti giudiziari per reati legati alla droga. Quest’ultimo, durante la perquisizione domiciliare, è stato trovato in possesso di una modica quantità di marijuana.

I due, dopo essere stati accompagnati presso nella sede del comando provinciale dei carabinieri, sono stati sottoposti al fotosegnalamento. A seguito delle risultanze investigative i carabinieri della stazione di Perugia Fortebraccio si sono accorti che sul cittadino albanese, trovato in possesso dello stupefacente, era pendente un ordine del Tribunale di sorveglianza di Perugia con cui si disponeva, a causa dei diversi precedenti penali per traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti, l’accompagnamento alla frontiera. Pertanto dopo le formalità di rito l’albanese è stato immediatamente accompagnato all’aeroporto San Francesco di Assisi e rimpatriato con un volo diretto per Tirana.

Roma, 5 febbraio 2017