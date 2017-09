Roma, 90 chili di alimenti sequestrati dal NAS dei Carabinieri in un ristorante asiatico

Novanta chili di generi alimentari di dubbia provenienza sono stati sequestrati dai carabinieri in un ristorante asiatico a Roma, nel corso di una serie di controlli effettuati dai militari della compagnia Casilina unitamente ai colleghi del Nucleo radiomobile di Roma, dei Nas e del Nucleo cinofili.

Al locale, in via Licinio Stolone, i carabinieri hanno elevato anche una multa di oltre 1.100 euro, per la mancata tracciabilità di alcuni alimenti.