Un poliziotto di 46 anni, in servizio alle Volanti della Questura, è stato arrestato giovedì 21 settembre, dagli uomini del nucleo investigativo dei carabinieri e da quelli della squadra mobile della questura con l’accusa di spaccio e cessione di stupefacenti, detenzione abusiva di armi, commercio di farmaci anabolizzanti attraverso canali diversi dalle farmacie, ricettazione, falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici; rivelazione e utilizzazione di segreti di ufficio.

Il poliziotto si chiama S.G. è assistente capo della Polizia di Stato ed è stato messo ai domiciliari: la misura cautelare emessa dal giudice per le indagini preliminari, è stata richiesta dalla Procura.

Le attività di indagine coordinate dalla Procura e svolte dai carabinieri del Nucleo Investigativo di Grosseto hanno consentito di ricostruire come, nel corso del 2016, l’uomo abbia più volte ricevuto da parte di diversi soggetti – anche extracomunitari – e ceduto sostanze stupefacenti e, in qualche caso, sostanze anabolizzanti. E’ stata inoltre accertata la detenzione illecita di munizioni e l’indebita rivelazione a terzi di notizie coperte da segreto di cui l’assistente capo era a conoscenza in ragione del proprio ufficio. In una circostanza è emerso, anche che l’indagato aveva prodotto atti falsi incolpando un cittadino extracomunitario di violenza e resistenza a pubblico ufficiale, pur sapendolo innocente.

Il Tirreno