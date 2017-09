I carabinieri trovano tre lavoratori in nero alla Festa dell’Unità. Altre sanzioni a Sestri Ponente e a Santa Margherita

Non solo volontari alla Festa dell’Unità, in piazza Caricamento. Almeno secondo i carabinieri che, in uno stand di ristorazione, hanno individuato tre lavoratori in nero, oltre ad accertare che il titolare non aveva comunicato agli enti preposti l’assunzione di altri due. Le irregolarità sono state contestate durante una giornata di controlli dei militari dell’Arma in forze all’Ispettorato del Lavoro di Genova che hanno segnalato all’Autorità Giudiziaria ed a quella Amministrativa una serie di violazioni riscontrate nel corso di varie ispezioni.

A Sestri Ponente è stato sanzionato C.S., 31enne cinese residente in città, nella sua veste di titolare di un bar di Genova Sestri Ponente, per non aver comunicato agli enti preposti l’assunzione di due lavoratori e per aver occupato due lavoratori in nero su dodici in totale impiegati.