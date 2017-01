E’ stato sequestrato a Olbia un chilogrammo di cocaina purissima: due albanesi sono finiti in carcere per traffico di droga. Ad un posto di controllo effettuato sulla statale 131 Dcn, all’uscita di Olbia in direzione Nuoro, i carabinieri del Reparto territoriale, hanno fermato un’Audi A3 con a bordo due albanesi, residenti a Budoni. La vettura è stata sottoposto a verifica e sotto uno dei sedili i militari hanno trovato un panetto di cocaina. I due, di 31 e 19, sono stati arrestati e rinchiusi nel carcere di Sassari dove si trovano a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Roma, 4 gennaio 2017