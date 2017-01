In nome della democrazia e della pace, Andrea Bocelli sceglie liberamente di non partecipare al concerto in onore dell’insediamento di Donald Trump.

Liberamente, inutile scriverlo, è una parola grossa, perché quasi sicuramente Bocelli sarebbe andato per volentieri al concerto e avrebbe cantato. Secondo qualche media, è pure legato da un rapporto di amicizia con il presidente eletto americano.

Eppure, dopo qualche giorno di riflessione, ha deciso che non andrà. Sembrava aver accettato l’invito, ma poi ci ha pensato su. Non si può cantare nel concerto che celebra l’avvento di un presidente “xenofobo” e “populista”.

Questo non è però il pensiero di Bocelli, ma dei suoi fan o pseudo tali, che hanno infestato la sua pagina facebook e addirittura avviato campagne di boicottaggio. Bocelli ha ricevuto insulti, appelli, forse anche intimidazioni. In ogni caso ha capito che i “democratici” ad oltranza gli avrebbero reso la vita difficile. E ha preferito rinunciare.

Una scelta, lo ribadiamo, tutt’altro che libera.

Se Bocelli diventa così un artista mainstream e “accettabile”, perfettamente inserito nel mondo intellettuale, unitosi alla schiera dei cantanti che non si esibiranno per Trump, lo stesso si potrà dire per i tre “tenorini” che si fanno chiamare “Il Volo”. Un fenomeno creato dalla tv e concretizzatosi con la vittoria a Sanremo due anni fa.

Forse siamo cattivi e malvagi, ma dubitiamo che Donald Trump possa conoscere i tre soggetti. Abbiamo qualche legittimo dubbio sul fatto che siano stati invitati al posto di Bocelli.

Eppure, i tre tenorini del Volo hanno fatto sapere che non parteciperanno al concerto. Sono antropologicamente e ontologicamente troppo distanti da Trump per farlo.

Dopo essersi spesi in selfie con Renzi e a favore della (sfortunata) campagna per il Sì al referendum costituzionale, il Volo entra nuovamente a gamba tesa nel dibattito politico rifiutando un fantomatico invito di Trump. Che probabilmente non è mai stato inoltrato, ma un po’ di pubblicità non fa mai male.

Riccardo Ghezzi

Roma, 9/1/2016