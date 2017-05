BOLLETTE, SI PUÒ RISPARMIARE CON QUESTO METODO MA GLI ITALIANI NON LO SANNO

La misura è destinata alle famiglie disagiate, ma soltanto il 34% degli aventi diritto ha presentato domanda. Ecco come fare

Bonus elettrico: risparmiare si può, ma gli italiani non lo sanno

Risparmiare sulla bolletta elettrica? Si può, ma le famiglie italiane non lo sanno. Il bonus elettrico infatti, è diretto a famiglie italiane a basso reddito o con problemi di forti disagi che potrebbero risparmiare sulla bolletta elettrica. Ma il bonus elettrico, a quanto pare, non è conosciuto dalle famiglie.

Secondo una nota del M5s, che cita un’indagine conoscitiva dell’AEEGSI conclusa nel febbraio 2014, le famiglie beneficiarie le famiglie beneficiarie hanno rappresentato, su base annua, appena il 34% degli aventi diritto al bonus elettrico e il 27% degli aventi diritto al bonus gas; inoltre circa il 30% di esse non ha rinnovato la richiesta del bonus.

Vediamo allora che cosa prevede il bonus e come fare richiesta.

CHI NE HA DIRITTO

Il bonus è riservato ai clienti “economicamenti disagiati”, ossia i clienti domestici intestatari di un contratto di fornitura elettrica, per la sola abitazione di residenza, appartenente a un nucleo familiare con un reddito risultante dall’Isee non superiore a 8.107,5 euro (valore aggiornato per il 2017).

QUANTO SI RISPARMIA