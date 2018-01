Bollo auto 2018: chi e quanto deve pagare il bollo nel nuovo per l’anno 2018

Il bollo auto è il tributo locale che devono pagare tutti i possessori di autoveicoli e motoveicoli immatricolati nella Repubblica Italiana.

Il bollo auto va pagato alla Regione di appartenenza ogni anno.

Nessun cambiamento per il bollo auto 2018: confermate le vecchie regole per il calcolo. Ecco la guida su importi e scadenze e le informazioni su come pagarlo.

Bollo auto e moto, non ci sono particolari novità il 2018: sono infatti state confermate le regole sulle scadenze, le sanzioni e le modalità di pagamento.

Anche nel 2018 quindi questa antipatica tassa andrà pagata, tranne da chi beneficia dell’esenzione, entro il mese successivo la scadenza – pena l’aggiunta di una sanzione sull’importo complessivo – ed è commisurato alla potenza del veicolo.

Solitamente il bollo auto scade nei mesi di aprile, agosto e dicembre, mentre gennaio e luglio sono le scadenze più comuni per il bollo delle moto.

CHI NON PAGA

Alcuni veicoli sono esonerati dal pagamento del bollo in presenza di specifici requisiti.

Riporta Today: L’esenzione vale per auto adibite al trasporto di disabili; veicoli di proprietà di persone con gravi disabilità (sordomuti, portatori di handicap psichici, coloro che hanno difficoltà nella deambulazione o hanno delle capacità motorie ridotte) purché di cilindrata inferiore ai 2.0 cc (se a benzina) o 2.8 cc (se a gasolio);

auto elettriche (ma solo per i primi 5 anni dall’acquisto);

auto ad emissioni zero;

veicoli a metano nella Regione Lombardia e nella Regione Piemonte (nel resto d’Italia l’importo del bollo è ridotto al 25%).

L’esenzione per disabilità è riconosciuta per un solo veicolo (che si tratti di autovettura, autoveicolo per trasporto promiscuo, autoveicolo per trasporti specifici,

motocarrozzetta, motoveicolo per trasporto promiscuo, i motoveicolo per trasporti specifici), scelto dal disabile stesso nel caso in cui possieda più veicoli, la cui targa di deve essere indicata al momento della presentazione della domanda.