Il bollo auto è una tassa automobilistica che grava sugli autoveicoli e motoveicoli immatricolati in Italia, il versamento di tale tributo però è in favore della regione di residenza. A dispetto di quanto si pensa, il bollo auto è qualificati in tutta Italia come tassa di proprietà e non di circolazione, pertanto non sono esenti dal pagamento coloro i quali non fanno un effettivo utilizzo della vettura.

Nei giorni scorsi in Italia si è alzato l’ennesimo polverone per un nuovo referendum che sarebbe stato fissato per domenica 22 ottobre e interesserebbe le regioni Lombardia e Veneto. A promuovere tutto ciò la Lega Nord, in particolare nella persona di Roberto Maroni, che vorrebbero l’autonomia per le due suddette regioni.

L’obiettivo è sgravare i cittadini di alcune tasse

La Lega Nord, infatti, in una sorta di revival di ideali sembra essere ritornata a spingere per l’autonomia delle proprie regioni e il punto di partenza dovrebbe essere proprio questo referendum, che inoltre dovrebbe anche essere il primo a svolgersi con voto elettronico. In Parlamento però ci sono diverse spaccature sul tema. Una frangia è contraria a questa ulteriore frammentazione del territorio, mentre un’altra parte ancora è si d’accordo con l’idea, ma ritiene che sia uno spreco di denaro fare un referendum pur sapendo già la risposta degli elettori.

Roberto Maroni però per spazzare via le ultime remore da parte dei cittadini lombardi a votare “Si” al referendum ha lanciato una vera e propria bomba. Nei piani della Lega, infatti, ci sarebbe quello di abolire il bollo auto per tutti i residenti della Regione Lombardia. Si stima che i cittadini della suddetta regione versino imposte pari a 53 miliardi di euro e l’obiettivo della Lega Nord sarebbe quello di trattenere buona parte di quei soldi e magari sgravare i propri cittadini di alcune tasse come appunto il bollo auto.

Antonio Russo – tutto motori web