Chi ha ricevuto una cartella dal 2000 al 2016 può ottenere lo stralcio di sanzioni e interessi di mora

Con la legge sulla rottamazione delle cartelle Equitalia – approvata in via definitiva lo scorso 24 novembre – arriva anche un cospicuo sconto per chi non ha pagato il bollo auto. Di cosa si tratta lo spiega diffusamente il portale la “Le legge per tutti”. In sostanza, i contribuenti che non hanno pagato il balzello fino al 2016 otterranno lo stralcio di sanzioni e interessi di mora.. Tutte le altre voci della cartella andranno invece ugualmente corrisposte. Ovvero: la sorte capitale, gli interessi affidati all’agente della riscossione, l’aggio sulle somme da versare e il costo di notifica della cartella di pagamento.

La Corte Costituzionale ha infatti stabilito più volte che il bollo auto è un’imposta di natura erariale: anche se gli introiti finiranno alle Regioni, queste ultime sono obbligate ad aderire al nuovo sistema. Che prevede appunto una mini sanatoria per multe e interessi di mora.

“La formulazione definitiva del decreto fiscale fa rientrare nella rottamazione anche i debitori della Regione Piemonte – scrive laleggepertutti.it – che per alcuni anni ha effettuato la riscossione del bollo auto tramite ingiunzione fiscale”.

Per tutti i debiti non ancora notificati con una cartella, Equitalia invierà al contribuente una nota informativa entro il febbraio del nuovo anno. E proprio nella lettera i debitore verrà informato su tutte le modalità di “rottamazione” previste dall’agenzia di riscossione.

