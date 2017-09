Qui Italia, dove “piove” una sentenza che farà godere gli autisti non esattamente puntuali nel pagamento del bollo auto. Con la pronuncia 20425/2017 la Cassazione ha infatti confermato che il bollo si prescrive dopo 36 mesi, e non dopo 10 anni, come al contrario in precedenza sosteneva una parte della giurisprudenza. Da un punto di vista meramente tecnico – come sottolinea il sito de Il Fatto Quotidiano – la Cassazione ha esteso alla tassa di circolazione la pronuncia delle Sezioni unite (sentenza 23397/2016), la stessa sentenza che escludeva il termine di prescrizione decennale per l’ingiunzione delle cartelle di pagamento relative a contributi previdenziali.

Dunque, in buona sostanza, va considerata illegittima una cartella di pagamento notificata dopo tre anni dal mancato saldo del bollo. I tre anni si calcolano a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello a cui si riferiva il pagamento della tassa automobilistica. Un esempio pratico: per il bollo relativo all’anno 2015 la prescrizione scatta il 31 dicembre del 2018: cartelle esattoriali recapitate successivamente a questa data sono quindi fuori legge e impugnabili dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale entro 2 mesi dalla loro comunicazione.