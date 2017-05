BOLLO AUTO, ULTIME 24 ORE: ECCO COME PAGARE (E CHI DEVE FARLO)

Ultime 24 ore per pagare il bollo auto. La tassa automobilistica è dovuta dai proprietari di autoveicoli con oltre 35 Kw con bollo che scade ad aprile 2017 e residenti in Regioni che non hanno stabilito termini diversi.

COME PAGARE – Presso le Agenzie Postali con apposito bollettino di conto corrente, presso gli Uffici dell’A.C.I., le tabaccherie o le agenzie di pratiche auto.

CHI DEVE PAGARE – Dipendenti, pensionati, persone fisiche non titolari di partita Iva, collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori occasionali. E ancora: imprenditori artigiani e commercianti, agenti e rappresentanti di commercio; lavoratori autonomi, professionisti titolari di partita Iva iscritti o non iscritti in albi professionali; società di persone, società semplici, Snc, Sas, Studi Associati; società di capitali ed enti commerciali, SpA, Srl, Soc. Cooperative, Sapa, Enti pubblici e privati diversi dalle società; istituti di credito, Sim, altri intermediari finanziari, società fiduciarie; enti che non svolgono attività commerciali; organi e amministrazioni dello Stato.

