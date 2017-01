I carabinieri torinesi hanno arrestato tre persone ritenute responsabili di decine furti e spaccate a negozi e scippi ai danni di donne anziane. di furto, ricettazione e rapina commessi nel Canavese e zona nord di Torino. Si tratta di tre italiani tra i 34 e i 37 anni accusati a vario titolo di furto, ricettazione e rapina commessi nel Canavese e zona nord di Torino. Secondo gli accertamenti, dal novembre 2014 al marzo 2015, in diversi comuni, tra cui Ciriè, Rivarolo Canavese, San Francesco al Campo, Casrelle T.se e limitrofi, la banda avrebbe realizzato di notte o di primo mattino, vari furti (tentati o consumati) ai danni di esercizi commerciali con la tecnica della ‘spaccata’, utilizzando tombini, bombole del gas e una vettura per infrangere le vetrine dei negozi. Con una moto di grossa cilindrata, uno dei tre, inoltre, avrebbe rapinato donne anziane affiancandole e a volte sferrando loro pugni per poi impossessarsi delle borse che detenevano a tracolla o in mano. Lo stesso, a cui era intestata l’auto, l’avrebbe spesso utilizzata senza mai aver conseguito la patente. Le targhe dei mezzi venivano opportunamente coperte con cartoni o simili ma l’escamotage ha funzionato fino alla notte del 6 marzo scorso, quando, durante il colpo in un negozio di Ciriè, colti in flagranza dai militari, sono scappati dopo aver speronato la macchina di servizio, procurando danni visibili e rendendo riconoscibile la vettura.

Torino, 8 gennaio 2017