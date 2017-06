Nella direttiva Madia ci sarà anche il “welfare aziendale”, che nella Pubblica amministrazione vorrà dire accedere a determinati servizi senza pagare o pagando meno

L’aumento medio di 85 euro lordi per il triennio 2016-2018 per i dipendenti pubblici sotto i 26mila euro non farà perdere loro il bonus degli 80euro. E’ uno dei punti fermi della direttiva Madia per lo sblocco dei contratti, al centro di un confronto con Regioni e Comuni il prossimo 8 giugno. La prossima settimana si terrà infatti un incontro che vedrà alla stesso tavolo il ministero, i comitati di settore e l’Aran (l’Agenzia che si occupa dei negoziati per il pubblico impiego). La direttiva è rivolta proprio all’Aran, che una volta ricevuto l’atto dalla ministra potrà convocare i sindacati per iniziare le trattative su quattro diversi tavoli (Pubblica amministrazione centrale, locale, sanità e istruzione).

Oltre a garantire la tutela per i redditi sotto i 26 mila euro – evitando appunto la perdita del bonus 80 euro – ci sarà anche il welfare aziendale, che nella Pubblica amministrazione vorrà dire accedere a determinati servizi senza pagare o pagando meno (asili nido, campi estivi per i figli).