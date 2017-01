Nella bozza della Legge di Stabilità 2017 sono previste una serie di misure a sostegno della natalità e a sostegno delle famiglie con figli. Tra le misure che entrano in vigore nel 2017 c’è il Premio di 800 euro per la nascita di un figlio. Spetta alla futura madre al compimento del settimo mese di gravidanza ed è erogato dall’Inps in unica soluzione.

A prevedere la misura è il comma 1, dell’art. 50 della bozza di Legge di Stabilità 2017, che appunto riguarda il Premio alla nascita e nuove misure per il congedo obbligatorio per il padre lavorare.

Ecco la normativa:

Premio alla nascita e congedo obbligatorio per il padre lavoratore: “A decorrere dal 1° gennaio 2017 è riconosciuto un premio alla nascita dell’importo di 800 euro. Il premio, che non concorre alla formazione del reddito complessivo di cui all’articolo 8 del testo unico sulle imposte dei redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è corrisposto in unica soluzione, a domanda della futura madre, dall’INPS al compimento del settimo mese di gravidanza”.

Spetta quindi alla futura madre un importo una tantum a titolo di premio di 800 euro alla nascita del figlio. La richiesta va fatta all’Inps che eroga tutti gli 800 euro in unica soluzione al compimento del settimo mese di gravidanza della donna.

Si legge nella normativa che il Premio di 800 euro è netto in tasca. Infatti esso non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini fiscali. In sostanza è escluso da imposizione fiscale, sullo stesso non si pagano “tasse”.