Boom di falsi operatori Hera nel ravennate: come riconoscerli

Nessun operatore InRete o di una società che identificandosi opera per conto del gruppo Hera è autorizzato a chiedere denaro per effettuare il cambio di un contatore gas con uno elettronico

A seguito di frequenti episodi verificatisi negli ultimi giorni in varie zone del ravennate, InRete Distribuzione Energia (la società del gruppo Hera responsabile della gestione delle reti gas) informa tutti i cittadini della presenza di operatori che, recandosi presso le singole abitazioni, affermano di agire in “collaborazione” con Hera utilizzando talvolta anche il logo del gruppo per proporre l’acquisto di un dispositivo di sicurezza per il controllo delle fughe di gas.