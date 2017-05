Nelle prime 36 ore all’avvio delle richieste boom di richieste per il bonus mamme da 800 euro.

È partito in maniera più che positiva il bonus mamma (Bonus mamma domani: chi può richiederlo e da quando e Come presentare domanda per il bonus mamma domani): secondo i dati ufficiali diffusi dall’Inps, solo il giovedì 4 maggio, sono pervenute quasi 30mila richieste per ottenere gli 800 euro. Il beneficio economico sarà corrisposto al compimento del settimo mese di gravidanza o alla nascita, adozione o affido.

L’Inps ricorda che il «premio alla nascita» viene corrisposto direttamente dall’istituto, previa presentazione della documentazione necessaria e l’esame dei requisiti. Complessivamente la legge di Bilancio ha previsto uno stanziamento di 392 milioni di euro, sufficiente a garantire una platea di 490 mila persone l’anno. Tra le domande presentate quelle che riguardano nascite già avvenute sono state 20.402. La facilità e semplicità della procedura Inps ha reso così elevata la percentuale delle domande ed una sempre più diffusa cultura digitale tra gli utenti dell’Istituto.

