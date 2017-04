Cattive notizie per gli italiani allergici alle punture di insetto. Oltre al pericolo derivato dalle solite api, vespe e calabroni nostrani, si aggiunge anche quello di nuovi nemici «alieni» ancora più insidiosi. Sono gli insetti «migranti», provenienti da Cina e Medio Oriente, oggi sempre più frequenti in Italia a causa dei cambiamenti climatici. Con l’aumento delle temperature queste specie straniere, infatti, trovano nel nostro Paese l’ambiente adatto per proliferare e pungere. Con conseguenze gravissime, anche fatali, per coloro che sono allergici. A lanciare l’allarme sono gli esperti della Società Italiana di Allergologia, Asma e Immunologia Clinica (Siaaic) in occasione del 30° congresso nazionale che si è chiuso ieri a Firenze.

Ogni anno sono circa 5 milioni gli italiani punti da un’ape, una vespa o un calabrone e circa 400 mila i casi di reazione allergica e in molti casi di choc anafilattico da puntura di insetto.

«L’aumento della temperatura a livello globale ha effetti su specie coinvolte nel rischio allergologico: la Vespa orientalis per esempio, originaria di Sud Est europeo e Medio Oriente e presente soprattutto in Sicilia sta risalendo la penisola verso Napoli perché trova un habitat proficuo anche su questa sponda del Mediterraneo», spiega Giorgio Walter Canonica, presidente della Siaaic. «Nuove specie – continua – vengono portate anche attraverso il traffico di persone, per viaggi o migrazioni: dalla Cina, per esempio, è arrivata la Vespa velutina che si sta espandendo in Francia, Spagna e Portogallo ed è già presente in Italia in Piemonte e Liguria, con colonie molto grandi». Le nuove specie non sono più aggressive di quelle italiane, ma per il semplice fatto di essere nuove implicano un incremento dei rischi per gli allergici.