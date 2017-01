La Spezia – Hai sempre avuto il desiderio di salire a bordo di una nave da crociera? Il 20 Gennaio 2016 sarà possibile trascorrere una giornata a bordo della lussuosa nave Costa Diadema, gioiello della Costa Crociere. Sarà possibile visitare la nave dalla hall al teatro, alla discoteca, ai bar, incontrare il personale di bordo e pranzare al ristorante. La quota (39€ Adulti, 19€ ragazzi) comprende visita e pranzo a bordo ed inoltre prenotando la prossima crociera Costa entro 20 giorni dalla data della visita della nave, si avrà diritto a un credito di € 50,00 da utilizzare a bordo della crociera prenotata per le consumazioni di bevande ai bar e ristoranti. Per prenotazioni e informazioni vieni in agenzia “I Viaggi del Santo” in via Castelfidardo a La Spezia oppure contattaci al 0187 735941 iviaggidelsanto@gmail.com

