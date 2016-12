Nell’ambito dei servizi finalizzati al contrasto della detenzione e vendita illegale di artifici pirotecnici in occasione delle festività di fine anno, i militari della Stazione Livorno Centro mercoledì sera hanno sottoposto a controllo un’auto, condotta da un trentunenne originario di Firenze, rinvenendo a bordo del mezzo artifizi pirotecnici di elevata potenza, catalogati nella categoria IV^ , per la quale la legge prevede la necessaria licenza prefettizia, titolo autorizzativo che S.V. (queste le iniziali dell’uomo) non possedeva.

Il materiale illegalmente detenuto, trasportato con le cautele del caso presso gli uffici di viale Fabbricotti, è stato sottoposto a sequestro penale.

Il denunciato dovrà rispondere del reato di di detenzione illegale di materiale esplodente.

Roma, 31 dicembre 2016