È incredibilmente importante bere molta acqua durante le calde giornate estive, in modo da non soffrire di colpi di calore e disidratazione.

Molte persone quindi si portano dietro una bottiglia d’acqua in macchina, per quando gli viene sete durante la guida. Ma il risultato è che spesso si dimenticano la bottiglia mezza piena nel momento in cui lasciano l’auto.

Ora una società di energia dell’Idaho ci dice che questo può avere un esito tragico. Se le bottiglie d’acqua rimangono in una macchina per un lungo periodo di tempo, questo può causare un incendio durante una calda giornata estiva.

La società ha condiviso un video per evidenziare come può essere pericoloso questo e mostra come può portare a un incendio del veicolo.

Incredibilmente, questo è quasi accaduto a uno dei loro tecnici, Dioni Amuchastegu.

– Ho pranzato nel mio furgone sabato e improvvisamente ho notato un po’ di fumo nell’abitacolo. Poi ho visto che il sole si rifletteva sulla mia bottiglia d’acqua che stava per prendere fuoco sul sedile.