Fine anno, tempo di oroscopi. Uno dei più attesi è senz’altro quello di Branko, “astrologo-Nostradamus” che ha fornito la sua profezia al Messaggero, segno per segno.

ARIETE: nuove strade da sfruttare, nuove conquiste da rendere durature. In Amore Mercurio è dalla tua, organizzandoti sempre nuove occasioni per fare conoscenze, potresti addirittura sposarti all’improvviso, per colpa di quel pazzo di Urano, o instaurare una relazione più seria di quanto all’inizio immaginassi. Nel Lavoro è meglio rispettare le leggi e i vincoli burocratici, sfrutta la tua simpatia per allacciare nuove relazioni professionali, staccati dalle vecchie collaborazioni. Tieni a freno la tua voglia di rischiare nelle speculazioni finanziarie. Per la Salute, stai molto attento all’alimentazione, evita gli eccessi di ogni tipo, soprattutto di alcool. Sorveglia la pressione sanguigna e la circolazione, sii molto prudente nell’attività fisica e nelle lunghe guide.

TORO: non ci saranno troppe complicazioni tra te e i tuoi amati affari. A fine 2017 avrai anche una grande sorpresa grazie a Saturno. In Amorenon hai purtroppo una stella protettrice, forse gli affari ti assorbono troppo. Circonda di piccoli gesti le persone a e care, non ridurre l’eros a puro esercizio fisico, non tuffarti in inutili flirt estivi. Nel Lavoro, Mercurio è dalla tua, così come Giove che renderà fruttuoso il tuo impegno, facendoti guadagnare molti più soldi. Lanciati all’inizio del 2017 di una breve speculazione finanziaria. Per la Salute, concediti qualche pausa rilassante, dedicati al tuo benessere, non dimenticarti di depurare l fegato dalle tossine con una dieta disintossicante.

GEMELLI: l’anno inizierà con fatica, Saturno ti propone diverse prove da superare, ascoltalo con pazienza, eviterà di farti incantare in miraggi senza uscita. L’Amore può riservarti una bella sorpresa come la nascita di un amore coinvolgente che ti riesca a stravolgere la vita. Se hai deciso di mettere al mondo un bambino, fallo, il cielo è dalla tua. Al Lavoro cerca di fidarti un po’ di più degli altri, sii favorevole soprattutto nelle contrattazioni, compravendite immobiliari, commercio e rapporti con le banche. Sii pragmatico e controlla il cattivo umore, potresti così concludere dei buoni affari. Fai attenzione alla Salute, datti una regolata sugli orari dei pasti e sonno, non esagerare con le grandi abbuffate. L’esercizio fisico deve essere regolare e adatto alla tua età, misura la pressione regolarmente e non rimandare il controllo dal dentista.

CANCRO: saprai adattarti a questo nuovo anno che ti mostrerà, a tratti, una certa ambiguità. L’Amore ti porta nuove passioni, e anche qualche gelosia, con persone più giovani. Cerca di affidarti il più possibile al tuo buon cuore e alla tua pazienza, la gelosia si accenderà purtroppo con troppa facilità. Nel Lavoro, sii vigile nelle questioni amministrative e legali, non fare passi troppo azzardati, ti devono ispirare solo cautela, legalità e diplomazia. Per la Salute, ricordati di bere molto, avrai poca resistenza per i mali di stagione, la digestione non sarà perfetta, il fegato si intossicherà con troppa facilità. Non dimenticarti di curare la tua bellezza, coccolati con qualche trattamento o sauna rilassante.