Guarda questa immagine: non è quel che sembra

Incredibile quanto avvenuto a Brescia nei giorni scorsi. Su un gruppo Facebook dedicato ai problemi della città lombarda, “Brescia che non vorrei” è stata infatti pubblicata una foto che mostra diverse auto incolonnate lungo una via della città.

All’apparenza una normale scena di tutti i giorni, con macchina in coda sulla via del rientro dal lavoro. In realtà un’analisi più attenta mostra chiaramente che tutte quelle auto sono in fila dietro a dei veicoli parcheggiati! L’immagine è diventata in pochissimo tempo virale e ha fatto letteralmente il giro del web per l’assurdità della situazione.