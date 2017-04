CASARSA – Cede un binario del Brucomela, una delle attrazioni del luna park più conosciute alla Sagra del Vino che si tiene a Casarsa della Delizia. Due bambini sono finiti in ospedale per le lesioni riportate che comunque non sarebbero gravi. I traumi per i due bambini entrambi sotto sotto i dieci anni sono legati al sobbalzo che ha avuto il brucomela cadendo dal binario.

Complessivamente in quel momento sulla giostra c’erano circa una dozzina di bambini. Altri tre sono rimasti contusi, ma non sono ricorsi alle cure del medico. La giostra è stata posta sotto sequestro. Sul posto sono arrivati i Carabinieri.

leggo