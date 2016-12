Nelle primissime ore del mattino, nella zona centrale di Parabiago, i Carabinieri della Compagnia di Legnano, in provincia di Milano, hanno tratto in arresto un marocchino 20enne, disoccupato e senza fissa dimora, ritenuto responsabile di tentato omicidio e lesioni personali gravissime, ai danni di una famiglia italiana del luogo che, mossa a compassione dalle precarie condizioni di vita del giovane, gli aveva offerto ospitalità. L’uomo, in stato di profonda alterazione, ha aggredito la padrona di casa 67enne e il figlio convivente 33enne, colpendo entrambi con un batticarne preso in cucina e il secondo anche con un coltello. La donna, in preda al panico, è corsa in strada e ha chiesto aiuto agli avventori di un bar, i quali hanno immediatamente contattato il ‘112’. (segue) (Red-Mil/AdnKronos)