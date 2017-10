Vladimir Putin, il cane regalato dal presidente del Turkmenistan: ma lo afferra per la collottola…

Il presidente del Turkmenistan, Kurbanguly Berdymukhamedov, ha offerto in regalo a Vladimir Putin un cane per il suo 65esimo compleanno. Berdymukhamedov ha innalzato il cucciolo come se fosse un trofeo, afferrandolo per la collottola davanti allo zar e mostrandolo sorridente ai presenti.