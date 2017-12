“Si fingono tecnici del gas e vi rubano in casa”, ma sono i ladri di Mamma ho perso l’aereo

Le bufale sul web non smettono di stupire. Per ingegno, ma spesso anche per l’ingenuità degli utenti che ci cascano

Oggi qualche buontempone ci ha illuminato la giornata diffondendo una patacca riguardante niente meno che i due “cattivissimi” di Mamma ho perso l’aereo.

Ve li ricordate? si tratta di Joe Pesci e Daniel Stern

Riporta Milano Today:

“Tra le migliaia di post di chi si lamenta (giustamente) per le auto parcheggiate in seconda fila, le luminarie natalizie non particolarmente elaborate e gli escrementi dei cani

(.. le foto di due persone, due “presunti truffatori” e la didascalia dell’immagine, al netto delle varianti, suona più o meno così:

“Questi 2 individui stanno girando per la provincia di Milano fingendosi tecnici del gas, con la scusa di revisionarvi gratuitamente i contatori si fanno aprire la porta, vi narcotizzano e vi derubano. Hanno un forte accento dell’est Europa, massima condivisione!!!”.”

Naturalmente, come già scritto sopra, i due non sono affatto ladri ma attori.

La parte dei ladri l’hanno solo interpretata negli anni ’90 nei panni di Harry e Marv nel film “Mamma ho perso l’aereo”.

I due erano noti come la “banda del rubinetto”: la classica banda di ladri che durante le festività natalizie svaligiavano i quartieri residenziali di Chicago.

Nel film, ricorderete, venivano fermati da Kevin McCallister interpretato da un giovanissimo Macaulay Culkin.

Tornando al post: come sempre qualcuno che ci cade c’è.

“E la notizia, forse, potrebbe essere che qualcuno, alle soglie del 2018, non abbia ancora visto il film di Chris Columbus”. osserva giustamente Milano Today.

Con ogni probabilità il post è stato ideato e scritto da qualcuno allo scopo di “trollare” (prendere in giro) e vedere quante persone ci sarebbero cascate.