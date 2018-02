Ritorna la bufala sull’abolizione dell’Arma dei Carabinieri “con 442 sì”. E migliaia di persone ci cascano

Ritorna la bufala sull’abolizione dei Carabinieri. Secondo il sito anti fakenews, la (non)notizia risalirebbe addirittura al 2010

Torna in auge (non certo da sola) la bufala che gira oramai da qualche anno e che viene riproposta da siti acchiappa click

L’assurdità sta nel fatto che ogni volta, migliaia di persone sembrerebbero caderci.

Come sopra, da qualche giorno ha ripreso a girare la fake news sullo scioglimento dell’Arma dei carabinieri “votato dalla Camera con 442 sì di “tutti i partiti, nessuno escluso”.

scrive a proposito il sito antibufale BUTAC in un articolo di Marzo 2017 (a dimostrazione di quanto sia vecchia questa ‘notizia’)

“ La notizia, manipolata ad hoc risale al 2010, sette anni fa. La votazione è reale, ed è appunto del 2010, ma non riguardava minimamente lo scioglimento dell’Arma. L’argomento era questo:

Ratifica ed esecuzione della Dichiarazione di intenti tra i Ministri della difesa di Francia, Italia, Olanda, Portogallo e Spagna relativa alla creazione di una Forza di gendarmeria europea, con Allegati, firmata a Noordwijk il 17 settembre 2004, e del Trattato tra il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica portoghese per l’istituzione della Forza di gendarmeria europea, EUROGENDFOR, firmato a Velsen il 18 ottobre 2007″

Da nessuna parte nel testo del decreto votato nel 2010 si parla di scioglimento dell’Arma,

ma si fa sempre e solo riferimento alla costituzione di EUROGENDFOR, di cui su Butac parlammo in altre occasioni, svariate.

“Vedere siti che ripescano notizie di anni fa e le ripubblicano senza verificarle o contestualizzarle è deprimente”

Il falso in questione però, questa volta, è stato ‘attenzionato’ niente meno che dal “commissariato online” della Polizia ed il suo nuovo servizio antibufale da poco istituito.

La votazione a cui si fa riferimento, osserva la polizia, riguarda invece un progetto che prevedeva la creazione di una forza di gendarmeria europea denominata ‘Eurogendfor’.

Il commissariato continuerà a vigilare e, intanto, fornisce alcuni consigli: in caso di titolo particolarmente sensazionale, leggere bene il contenuto dell’articolo,

che potrebbe non corrispondere a quanto evidenziato nel titolo utilizzato per attirare l’attenzione; verificare l’effettiva datazione della notizia; verificare altre fonti, come testate giornalistiche accreditate;

verificare se l’indirizzo (url) corrisponde a quello reale web del giornale/quotidiano; nel caso si sia verificato che trattasi di notizia falsa,

non divulgare in Rete; nel dubbio segnalarla sul sito www.commissariatodips.it o alle autorità competenti.