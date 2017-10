Rai, parte il valzer delle poltrone mentre gli ascolti vanno a picco

Il dg Orfeo presenta il nuovo giro di nomine in piena crisi di share. Resiste solo la prima rete, le altre crollano. La rete 2 affonda, la Dallatana sostituita. Nessuna direzione per Vianello. Incubo Auditel

Com’era nell’aria già da settimane, parte un valzer di poltrone in Rai. Ilaria Dallatana lascia la direzione di Rai2, dove approda, con un cambio di casacca in corsa, l’attuale direttore di Rai1 Andrea Fabiano. Al suo posto, alla guida della rete ammiraglia, arriva Angelo Teodoli, ex direttore di Rai2 attualmente a Rai Gold (la struttura che si occupa di gestire la programmazione di Rai Premium, Rai Movie e Rai4). Infine, alla direzione di Rai Gold verrà nominata Roberta Enni, attuale vicedirettrice di Rai1.

Grande sconfitto in questo giro è Andrea Vianello, vice direttore di Rai1, dato in pole position per prendere il posto di Fabiano e rimasto a bocca asciutta. Dopo la sostituzione di Daria Bignardi con Stefano Coletta a Rai3 nel luglio scorso, arrivano dunque altre nomine da parte del direttore generale Mario Orfeo, che oggi le sottoporrà per la definitiva approvazione al consiglio di amministrazione.