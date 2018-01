Milano, deraglia treno: bufera su Trenord per l’annuncio sui social network

Non solo il problema sicurezza, ma anche la gestione della comunicazione nell’emergenza:

Trenord è nella bufera dopo l’incidente ferroviario di questa mattina tra Pioltello e Segrate (Milano) dopo che le comunicazioni ufficiali hanno ‘declassato’

il deragliamento ad un semplice ‘guasto’.

Come se non bastassero le polemiche per la sicurezza dei convogli, alla luce dello strano incidente,

Trenord è ora bersagliata sui social per il modo in cui venivano annunciate le ripercussioni del deragliamento sul traffico ferroviario.

La comunicazione ufficiale, infatti, parlava di “inconveniente tecnico” e di “inconveniente di servizio”:

così recitavano gli annunci via app, social network e sui monitor nelle varie stazioni. Molti pendolari non hanno gradito, per usare un eufemismo,

la decisione di non specificare chiaramente che si è trattato di un incidente così grave.