Appartenenti alla famiglia delle Rosacee, la stessa di cui fanno parte ciliegie, pesche e prugne, e sono ricche di vitamine e minerali. Stiamo parlando delle albicocche. Contengono vitamina B, C e PP, oltre ai carotenoidi precursori della vitamina A. Rappresentano una buona fonte di fibre. Sono inoltre ricche di magnesio, fosforo, ferro, calcio e potassio: sono quindi ottime per chi è anemico, spossato, depresso e cronicamente stanco.

1 – Cuore. Le albicocche sono ottime per proteggere il cuore da diverse malattie, tra cui l’aterosclerosi e gli attacchi cardiaci. L’elevata quantità di vitamina C, così come le fibre e il potassio, contribuiscono alla buona salute cardiovascolare. La vitamina C protegge il cuore dai radicali liberi, il potassio riduce la pressione sanguigna rilassando la tensione dei vasi sanguigni e delle arterie, mentre la fibra alimentare elimina il colesterolo in eccesso dalle arterie.