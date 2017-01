L’ex presidente statunitense George H.W. Bush, 92 anni, è ricoverato in ospedale a Houston. A renderlo noto p il capo del suo staff, Jean Becker. “E’ allo Houston Methodist Hospital. E’ sereno e risponde molto bene”.

E’ stato il 41esimo presidente degli Stati Uniti.

Le fonti sono contraddittorie sulla sua salute, ma pare stia reagendo ai trattamenti. Era già stato ricoverato in ospedale sei mesi fa in seguito ad un osso del collo rotto.

Padre dell’ex presidente George W. Bush e dell’ex governatore della Florida, Jeb, Bush senior è stato vicepresidente durante i due mandati alla Casa Bianca di Ronald Reagan per poi essere eletto presidente nel 1988. Scaduto il suo mandato nel 1992, dopo la prima guerra nel golfo, non è più stato rieletto, perdendo contro Bill Clinton.

Negli ultimi anni si trova sulla sedia a rotelle ed è stato ricoverato due volte dal 2014, la prima per sette settimane per una polmonite e per difficoltà respiratorie.

Le sue apparizioni pubbliche sono rare da quando ha compiuto 90 anni. Nell’ottobre del 2015, seduto sulla sedia a rotelle e indossando una maglia degli Houston Astros, ha lanciato il primo tiro nella partita di playoff della squadra contro i Kansas City Royals. Recentemente ha partecipato alla cerimonia per il 75° anniversario dell’attacco giapponese a Pearl Harbor nella sua biblioteca alla Texas A & M University.

Riccardo Ghezzi

Roma, 18/1/2017