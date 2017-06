Insalate in busta, il taglio delle foglie aumenta il rischio di salmonella

LONDRA – L’insalata in confezioni di plastica è un grave rischio per la salute. Una ricerca della Leicester University rivela che può favorire lo sviluppo di infezioni come la Salmonella. L’ambiente umido dei sacchetti, insieme al nutrimento rappresentato dalle foglie di insalata, crea un terreno fertile per la crescita di batteri, afferma lo studio.

I ricercatori dell’università inglese sono rimasti “scioccati” dalla facilità con cui i germi si riproducono in queste condizioni, perfino quando le confezioni di insalata sono conservate in frigorifero, riporta la Bbc. Per questo consigliano ai consumatori di mangiare l’insalata confezionata in tal modo il giorno stesso in cui l’acquistano.