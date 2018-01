L’anno nuovo si è aperto in Italia con una importante novità

Anno nuovo, tassa nuova. Dal primo gennaio 2018 sono messi al bando i sacchetti di plastica leggeri abitualmente utilizzati per imbustare verdura e frutta, ma anche affettati, carne o pesce.

Al loro posto sacchetti compostabili e biodegradabili, che saranno però a pagamento in tutti i negozi e supermercati.

Sono questi gli effetti del decreto legge numero 91 del 2017 (convertito con la legge numero 123 del 2017) per rispondere ai nuovi standard fissati dalle normative europee per ridimensionare l’inquinamento provocato dalla plastica.

Altri Paesi hanno introdotto delle tasse fisse (Croazia, Malta, Israele e alcune zone della Spagna, della Grecia e della Turchia).

La Tunisia ha messo al bando le buste di plastica non biodegradabili nelle grandi catene di supermercati e Cipro metterà in atto la normativa europea a partire dal 2018.

Per Legambiente non è corretto parlare di caro-spesa.

Le dichiarazioni di Stefano Ciafani, direttore generale di Legambiente, riportate dal quotidiano VareseNews

“L’innovazione ha un prezzo ed è giusto che i bioshopper siano a pagamento, purchè sia garantito un costo equo che si dovrebbe aggirare intorno ai 2/3 centesimi a busta. Così come è giusto prevedere multe salate per i commercianti che non rispettano la vigente normativa.

In questi anni gli italiani hanno apprezzato molto il bando dei sacchetti non biodegradabili, siamo sicuri che accoglieranno bene questa importante novità riguardante gli shopper leggeri e ultraleggeri finalmente compostabili.

Occorre affrontare con efficacia il problema dell’usa e getta e allo stesso tempo contrastare il problema dei sacchetti illegali, ancora troppo diffusi, e promuovere le filiere delle produzione industriali innovative e rispettose dell’ambiente.

Allo stesso tempo auspichiamo che l’Italia continui a seguire, con impegni e azioni concrete, la strada tracciata in questi anni e la strategia messa a punto

basata sulla corretta gestione dei rifiuti da parte dei comuni, l’economia circolare promossa dalle imprese e il contrasto al marine litter,

grazie anche alle ultime novità arrivate dalla legge bilancio, e infine una maggiore tutela e salvaguardia dell’ambiente marino e della biodiversità”.