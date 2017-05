L’incidente mortale è avvenuto in via Cassinis, in zona Rogoredo. Il pirata della strada, un 24enne di origini ecuadoriane, dopo aver investito e ucciso un uomo senza fissa dimora, si è schiantato contro un semaforo durante la fuga.

Ha dell’incredibile il tragico incidente mortale avvenuto nella notte in via Cassinis a Milano, nella zona dello scalo ferroviario di Rogoredo. Un ragazzo, un 24enne originario dell’Ecuador, che procedeva a velocità sostenuta, ha investito e ucciso un clochard che stava attraversando la strada. Il 24enne, subito dopo essersi reso conto di quanto accaduto, ha proseguito la sua corsa, senza prestare soccorso all’uomo appena investito e andandosi a schiantare poco dopo contro il palo di un semaforo in via Mistral.

Per l’uomo senza fissa dimora non c’è stato niente da fare, mentre il 24enne è stato trasportato all’ospedale San Raffaele, dove però non sarebbe in gravi condizioni. Piantonato a vista dalle forze dell’ordine, il cittadino ecuadoriano sarà probabilmente accusato di omicidio stradale. Su di lui sono stati disposti anche gli esami tossicologici, che evidenzieranno se il ragazzo guidasse sotto l’effetto di stupefacenti o alcool.