Una ragazzina di 11 anni è morta cadendo in acqua mentre era in gita scolastica al Luna Park. Inutili i soccorsi. È accaduto su una giostra chiamata “Splash Canyon” martedì al parco divertimenti di Drayton Manor, nella contea inglese dello Staffordshire.

La ragazzina, proveniente da Leicester, è morta pochi minuti dopo l’arrivo in ospedale. La giostra è stata immediatamente chiusa per eseguire i rilievi necessari per accertare l’esatta dinamica dell’incidente, come riporta il Daily Mail.

Il Mattino