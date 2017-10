Caffè con il bancomat: multe ai negozianti che non lo accettano

Il vice ministro dell’Economia Luigi Casero ha inserito la norma nella legge di bilancio. Prevista una multa di trenta euro per ogni pagamento rifiutato

Combattere l’evasione fiscale e modernizzare il sistema dei pagamenti. Sono i due obiettivi di una vera e propria rivoluzione che scatterà con la manovra economica diventando pienamente operativa nel 2018: arriva una multa per i negozianti che non accettano il bancomat o la carta di credito per i pagamenti, anche piccoli (come ad esempio un caffè).

La norma porta la firma del vice ministro dell’Economica Luigi Casero ed è stata inserita nella legge di bilancio che verrà varata lunedì 16 ottobre, scrive Umberto Mancini su Il Messaggero. “Se il commerciante, il professionista o l’artigiano, idraulici in testa, non accetteranno il denaro elettronico, ovvero di essere tracciati, scatterà una sanzione di 30 euro ogni volta che il pagamento sarà rifiutato”.