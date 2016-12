La Questura di Viterbo, a seguito delle decisioni assunte in Prefettura in seno al Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, al fine di dare più incisivo impulso all’attività di prevenzione in occasione della rassegna “Caffeina Christmas Village”, ha pianificato con apposite ordinanze specifici dispositivi di vigilanza da attuare in ambito cittadino.

I servizi di ordine pubblico riguardano tutte le zone interessate dagli eventi in programma durante il festival e saranno attuati da pattuglie appiedate, con il concorso di tutte le Forze di Polizia.

La vigilanza è stata già garantita nei giorni scorsi, anche con l’ausilio della pattuglie a cavallo della Polizia di Stato che hanno richiamato l’attenzione delle numerose persone presenti.

Un particolare dispositivo di sicurezza sarà garantito la notte tra il 31 dicembre e il 1° gennaio prossimi, dove, sotto il coordinamento di un Sostituto Commissario della Polizia di Stato che sarà presente sul posto, le unità di servizio perlustreranno Viterbo.

Proseguirà, comunque, anche nelle altre zone cittadine l’attività di prevenzione pianificata dal Questore di Viterbo in modo sempre più incisivo e diffuso che sarà finalizzata, oltre che a garantire nell’arco delle 24 ore un continuo e approfondito controllo del territorio, anche a fronteggiare e prevenire adeguatamente ogni illegalità.

Roma, 25 dicembre 2016